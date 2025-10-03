Elise et moi Vibraye
Rien ne va plus à l’Elysée ! Le Président de la République a disparu ! Pourquoi, comment, avec qui, pour quelles raisons ? Nul ne le sait. Cette disparition doit rester secrète le temps de le retrouver. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons ? Faire appel à un sosie est la solution. Après de multiples recherches, l’heureux élu prénommé Gérard Manvut arrive à l’Elysée avec sa femme Elise et son caractère bien trempé. Il ressemble, certes, au président mais ce brave homme est agriculteur dans la vie donc à cent mille lieux des salons de l’Elysée et de la vie présidentielle. La métamorphose est en route mais pas simple de devenir chef de l’Etat en un claquement de doigts…
BILLETTERIE
Permanence au bureau de l’ancien Office de Tourisme
les vendredis 6 et 20 Mars 2026 de 10h à 12h30
règlement par chèque ou espèces
Résa provisoire possible par mail (validée à réception du chèque) jusqu’au 15 mars
– Places restantes vendues le soir du spectacle à partir de 19h30
Contact fischerjo@hotmail.fr
Josy Fischer
3, La Grande Hallebardière
Souday 41170 Couëtron-au-Perche
Tarifs Adulte 12 €
Enfants de 16 ans 8 € .
Avenue Michel Verdier Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire
