Elise et moi Vibraye

samedi 28 mars 2026

Elise et moi

Avenue Michel Verdier Vibraye Sarthe

Tarif : 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Rien ne va plus à l’Elysée ! Le Président de la République a disparu ! Pourquoi, comment, avec qui, pour quelles raisons ? Nul ne le sait. Cette disparition doit rester secrète le temps de le retrouver. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons ? Faire appel à un sosie est la solution. Après de multiples recherches, l’heureux élu prénommé Gérard Manvut arrive à l’Elysée avec sa femme Elise et son caractère bien trempé. Il ressemble, certes, au président mais ce brave homme est agriculteur dans la vie donc à cent mille lieux des salons de l’Elysée et de la vie présidentielle. La métamorphose est en route mais pas simple de devenir chef de l’Etat en un claquement de doigts…

BILLETTERIE

Permanence au bureau de l’ancien Office de Tourisme

les vendredis 6 et 20 Mars 2026 de 10h à 12h30

règlement par chèque ou espèces

Résa provisoire possible par mail (validée à réception du chèque) jusqu’au 15 mars

– Places restantes vendues le soir du spectacle à partir de 19h30

Contact fischerjo@hotmail.fr

Josy Fischer

3, La Grande Hallebardière

Souday 41170 Couëtron-au-Perche

Tarifs Adulte 12 €

Enfants de 16 ans 8 € .

Avenue Michel Verdier Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

