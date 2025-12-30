ELISE GIULIANI COMEDIE DE BESANCON Besancon

ELISE GIULIANI Début : 2026-01-23 à 19:00. Tarif : – euros.

Le spectacle où tu ris, tu jouis (presque)… et tu te rappelles que t’es vivant. Bienvenue dans ton date le plus chelou. Normal : je suis italo-ch’ti. Tiraillée entre l’élégance vénéneuse de l’Italie et la brutalité cash du Nord. Le charme de la dolce vita, le franc-parler d’un troquet lillois. Petite, on m’a tout interdit : parler de sexe, boire, dire ce que je pensais. Aujourd’hui, je me rattrape, et pas qu’un peu. Tu croyais venir à un stand-up ? Mauvaise salle : tu viens de signer pour une confession sans préservatif mental. Je balance tout et surtout mes instincts inavouables, avec la grâce d’un bulldozer en talons. Pas pour donner des leçons. Juste pour dire tout haut ce qu’on préfère que les femmes gardent tout bas. Ici, pas de faux-semblants, pas de pauses mignonnes. Juste des punchlines tranchantes qui défrisent les daronnes et réveillent les morts. Ça pique, ça gratte, ça fait rire jaune. Mais si tu ris jaune, c’est que t’as encore une âme. Note de mes ex : « On est encore en thérapie. »

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25