ELISE GIULIANI DANS BELLE BOURRINE – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

ELISE GIULIANI DANS BELLE BOURRINE Début : 2026-04-17 à 19:00. Tarif : – euros.

Le spectacle où tu ris, tu jouis (presque), puis tu culpabilises.Bienvenue dans ton date le plus chelou :Élise arrive en robe satin, mais prépare-toi à finir en PLS émotionnelle. Normal : elle est italo-ch’ti. Tiraillée entre l’élégance vénéneuse de l’Italie et la brutalité cash du Nord. Le charme de la dolce vita, le franc-parler d’un troquet lillois.Pendant une heure, elle te déballe sa Face B sans filtre, entre humour trash, séduction déglinguée (ou éclatée) et aveux gênants.Tu pensais assister à un stand-up élégant ? Mauvaise salle.T’as signé pour une confession sans préservatif mental.Elle parle de sexe, d’amour, de famille, d’alcool et d’instincts inavouables avec la grâce d’un bulldozer en talons.Ici, pas de faux semblants, pas de pauses attendrissantes,juste des punchlines tranchantes qui défrisent les daronnes et réveillent les morts.Et si souvent tu ris jaune, bonne nouvelle : c’est que t’as encore une âme.Note de l’artiste : J’ai peut-être l’air d’une meuf classe, mais dans ma bouche, même le mot ‘romantique’ sonne comme une insulte (ou une menace). Note de ses ex : On est encore en thérapie.

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38