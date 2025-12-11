Élise Giuliani dans Belle Bourrine Face B. One woman show La Comédie du Finistère Brest

Élise Giuliani dans Belle Bourrine Face B. One woman show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-14 21:15:00

2026-01-14

Le spectacle où tu ris, tu jouis (presque)… et tu te rappelles que t’es vivant.

Bienvenue dans ton date le plus chelou. Normal je suis italo-ch’ti. Tiraillée entre l’élégance vénéneuse de l’Italie et la brutalité cash du Nord.

Le charme de la dolce vita, le franc-parler d’un troquet lillois. Petite, on m’a tout interdit parler de sexe, boire, dire ce que je pensais. Aujourd’hui, je me rattrape, et pas qu’un peu.

Tu croyais venir à un stand-up ? Mauvaise salle tu viens de signer pour une confession sans préservatif mental.

Je balance tout et surtout mes instincts inavouables, avec la grâce d’un bulldozer en talons. Pas pour donner des leçons. Juste pour dire tout haut ce qu’on préfère que les femmes gardent tout bas.

Ici, pas de faux-semblants, pas de pauses mignonnes. Juste des punchlines tranchantes qui défrisent les daronnes et réveillent les morts. Ça pique, ça gratte, ça fait rire jaune. Mais si tu ris jaune, c’est que t’as encore une âme.

Note de mes ex On est encore en thérapie.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

