Elise Hallab Artothèque d’Angers Angers

Elise Hallab Artothèque d’Angers Angers dimanche 21 septembre 2025.

Elise Hallab Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h30 Artothèque d’Angers Maine-et-Loire

Jauge maximum de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ateliers avec l’artiste Elise Hallab, de 10h à 13h fabrication d’encre et d’impression en sérigraphie dans lequel elle explorera les tonalités d’une même couleur végétale (intensité de couleur, rabattage). Et l’après-midi, de 14h30 à 17h30 impression en sérigraphie de différentes couleurs aux encres végétales

Artothèque d’Angers 35 boulevard du roi rené Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 83 https://musees.angers.fr/lieux/artotheque-d-angers/index.html [{« type »: « phone », « value »: « 0241055983 »}] Lieu de diffusion de création contemporaine grâce au prêt des œuvres originales de sa collection, et à une politique d’exposition et des activités régulières, elle est également un lieu d’initiation et de sensibilisation à l’art d’aujourd’hui.

Ateliers avec l’artiste Elise Hallab, de 10h à 13h fabrication d’encre et d’impression en sérigraphie dans lequel elle explorera les tonalités d’une même couleur végétale (intensité de couleur, Et de…

Elise Hallab