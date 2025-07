ELISE, LA COLÈRE DE DIEU Mende

ELISE, LA COLÈRE DE DIEU Mende mardi 22 juillet 2025.

Causse de Mende Mende Lozère

Le 18 octobre 1685, la révocation de l’édit de Nantes vient conclure une période de terreur par laquelle Louis XIV, dans sa volonté d’unité, a obtenu la conversion de tous les protestants de France au catholicisme.

Élise, la colère de Dieu se passe à une époque de violence d’état rarement atteinte de la part d’un roi envers une part de ses sujets.

Un temps où la violence religieuse explose on emprisonne, on torture, on exécute par impuissance à convaincre ; une période où les libertés, progressivement rognées depuis presqu’un siècle, sont radicalement supprimées ; où l’exil est interdit et la conversion à la religion du roi s’impose par la terreur.

À ces mêmes libertés qui perdent toujours du terrain, qu’elles soient de conscience, de s’exprimer, de dessiner, de circuler.

À ces fugitifs, qu’on appelle aujourd’hui migrants, qui subissent l’arrachement à la terre, les dangers et la dignité perdue. Et enfin, à ce peuple, dont fait partie Élise, ces exilés de l’intérieur qui n’ont pas les moyens de l’exil, ni vocation à se battre, qui vivent au désert , cachés dans la montagne après la perte de leurs biens, souffrants de la faim, hors-la-loi pour avoir prié dans les bois .

Spectacle de Lionnel Astier. Tarif et billetterie auprès de l’Office de Tourisme Mende Cœur de Lozère.

Buvette et petite restauration sur place.

Prévoir des vêtements chauds.

Avec la participation du Comité des fêtes de Mende. .

Causse de Mende Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23

