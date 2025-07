Elise, la colère de Dieu Le mazet de Zozo Mus

Le mazet de Zozo 136-74 chemin du champs de Mars Mus Gard

Tarif : 25.8 – 25.8 – EUR

Date :

Début : 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08 23:30:00

Date(s) :

2025-08-08

Élise, la colère de Dieu , spectacle écrit par Lionnel Astier et mis en scène par Gilbert Rouvière met en lumière l’héritage douloureux des guerres de religion et ses traumatismes encore vivants de notre histoire & rencontre avec Franck Belloir

English :

« Élise, la colère de Dieu » (Elise, the wrath of God), written by Lionnel Astier and directed by Gilbert Rouvière, highlights the painful legacy of the Wars of Religion and the traumas that still live on in our history& an encounter with Franck Belloir

German :

das von Lionnel Astier geschriebene und von Gilbert Rouvière inszenierte Stück « Élise, la colère de Dieu » beleuchtet das schmerzhafte Erbe der Religionskriege und ihre noch immer lebendigen Traumata unserer Geschichte & Treffen mit Franck Belloir

Italiano :

« Élise, la colère de Dieu » (Elise, la collera di Dio), scritto da Lionnel Astier e diretto da Gilbert Rouvière, mette in luce la dolorosa eredità delle guerre di religione e i traumi che ancora vivono nella nostra storia & incontro con Franck Belloir

Espanol :

« Élise, la colère de Dieu » (Elise, la cólera de Dios), escrita por Lionnel Astier y dirigida por Gilbert Rouvière, pone de relieve el doloroso legado de las Guerras de Religión y los traumas que aún perduran en nuestra historia & encuentro con Franck Belloir

