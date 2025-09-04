Élise La Trilogie Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Élise La Trilogie Parvis des Droits de l'Homme Lannion samedi 28 mars 2026.

Parvis des Droits de l'Homme Carré Magique Lannion Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Comédie humaine.

Sans décor ni partenaires, Élise Noiraud n’a besoin que de son incroyable talent pour faire entendre ses premiers pas dans la vie joies de l’enfance dans les Deux-Sèvres, premiers émois de l’adolescence et émancipation dans la Capitale.

Interprétant plus d’une trentaine de personnages, la comédienne offre, en trois épisodes, une performance théâtrale épique, à la fois hilarante et sensible, caustique et lumineuse. Pour le public, il s’agit d’un moment unique suivre, en une seule soirée, un même personnage sur 3 âges de la vie, de 9 à 19 ans, et partager ensemble un format de spectacle inédit et une vraie fête théâtrale.

Une aventure singulière de la vie, intime et universelle, qui résonne ici fortement au creux du cœur. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

