ELISE L’UNIVERS ENCHANTE – ANOVA – PARC DES EXPOSITIONS Alencon

ELISE L’UNIVERS ENCHANTE Début : 2025-12-13 à 15:00. Tarif : – euros.

« Elise, l’univers enchanté » : un voyage musical au cœur des plus grands classiques de l’animation !Plongez dans un monde féérique où la magie des chansons d’animation prend vie sur scène !Pensé pour émerveiller petits et grands, ce spectacle en deux actes allie voix enchanteresse, costumes somptueux, chorégraphies dynamiques et projections géantes pour une immersion totale.Accompagnée d’un écran LED, d’effets spéciaux et de personnages costumés, Élise vous invite à chanter, danser et revivre les plus belles musiques issues des chefs-d’œuvre de l’enfance.De La Reine des Neiges à Aladdin, en passant par Mulan, Vaïana, Le Roi Lion ou encore Toy Story, retrouvez les chansons cultes dans des medleys inédits et réorchestrés.Un moment magique à partager en famille !Ce spectacle est une création originale indépendante, non affiliée à The Walt Disney Company. »

ANOVA – PARC DES EXPOSITIONS 171 RUE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61