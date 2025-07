ÉLISE OU LA COLÈRE DE DIEU Saint-Chély-d’Apcher

ÉLISE OU LA COLÈRE DE DIEU Saint-Chély-d’Apcher dimanche 20 juillet 2025.

ÉLISE OU LA COLÈRE DE DIEU

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 19:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Après le succès de La nuit des Camisards, Lionnel Astier aborde le temps de la guerre avec ce nouveau spectacle en plein air « Elise, la colère de dieu » mis en scène par Gilbert Rouvière. Avant le spectacle, une heure d’échange avec Lionnel Astier.

Après le succès de La nuit des Camisards, Lionnel Astier aborde le temps de la guerre avec ce nouveau spectacle en plein air « Elise, la colère de dieu » mis en scène par Gilbert Rouvière.

Rythme effréné, rebondissements, suspense, l’auteur nous entraîne aux côtés de personnages précipités dans le chaos de l’Histoire, entre engagement, résistance, violence… ou pas. .

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 88 97 02 97

English :

After the success of La nuit des Camisards, Lionnel Astier tackles the time of war with this new outdoor show, « Elise, la colère de dieu », directed by Gilbert Rouvière. Before the show, a one-hour chat with Lionnel Astier.

German :

Nach dem Erfolg von La nuit des Camisards behandelt Lionnel Astier die Zeit des Krieges mit dieser neuen Freilichtaufführung « Elise, la colère de dieu », die von Gilbert Rouvière inszeniert wird. Vor der Aufführung haben Sie eine Stunde Zeit, um mit Lionnel Astier zu diskutieren.

Italiano :

Dopo il successo de La nuit des Camisards, Lionnel Astier si dedica al periodo della guerra con questo nuovo spettacolo all’aperto, « Elise, la colère de dieu », diretto da Gilbert Rouvière. Prima dello spettacolo, una chiacchierata di un’ora con Lionnel Astier.

Espanol :

Tras el éxito de « La nuit des Camisards », Lionnel Astier vuelve su mirada a los tiempos de guerra con este nuevo espectáculo al aire libre, « Elise, la colère de dieu », dirigido por Gilbert Rouvière. Antes del espectáculo, una charla de una hora con Lionnel Astier.

L’événement ÉLISE OU LA COLÈRE DE DIEU Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-07-10 par Conseil Départemental