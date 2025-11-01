Elise – trilogie seule-en-scène Maison du théâtre et de la danse – Epinay-sur-Seine (93) Épinay-sur-Seine

Elise – trilogie seule-en-scène Samedi 31 janvier 2026, 18h30 Maison du théâtre et de la danse – Epinay-sur-Seine (93) Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-31T18:30:00 – 2026-01-31T22:30:00

Fin : 2026-01-31T18:30:00 – 2026-01-31T22:30:00

Cette trilogie regroupe trois spectacles seule-en-scène écrits et interprétés par Elise Noiraud. Ils forment à eux trois une véritable épopée théâtrale sur le thème de la jeunesse. Le premier, LA BANANE AMERICAINE, parle de l’enfance. Le deuxième, POUR QUE TU M’AIMES ENCORE, plonge dans l’adolescence. Le troisième et dernier, LE CHAMP DES POSSIBLES, évoque l’entrée dans l’âge adulte. Dans ces trois spectacles, on suit les aventures d’Elise, double fictionnel de l’autrice, de ses 9 ans à ses 19 ans.

Joie de l’enfance, émois de l’adolescence, questionnements du début de l’âge adulte, le personnage d’Elise traverse des étapes universelles de la vie et qui parlent à chacun de cette expérience à la fois intime et collective : grandir.

Interprétant plus d’une trentaine de personnages, Elise Noiraud offre une performance théâtrale explosive, à la fois drôle et sensible, noire et lumineuse, et dont la dimension universelle offre une catharsis jubilatoire.

Pour les spectateurs et spectatrices, cette trilogie propose une expérience unique: suivre, en une seule soirée, un même personnage sur 3 âges de la vie, et plonger dans un format de spectacle au long cours (4h30 avec entractes), pour partager ensemble une vraie soirée de fête théâtrale, entre rire et larmes.

Maison du théâtre et de la danse – Epinay-sur-Seine (93) epinay sur seine Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « a-couto@missions-culture.fr »}]

Compagnie 28 – Elise Noiraud seule-en-scène théâtre

Compagnie 28