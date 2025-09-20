« Élixir » : la symbolique de l’élixir explorée à travers le savoir-faire verrier Site Verrier Meisenthal

Début : 2025-09-20T13:30:00+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T13:30:00+ – 2025-09-21T18:+

L’association IDeE (Strasbourg), qui s’attache à valoriser la pratique du design, a orchestré un travail de recherche en partenariat avec le CIAV sur la thématique de l’élixir, substance énigmatique évoquant la guérison, la longévité et la transformation.

Dans ce cadre, quinze designers ont interrogé la place de l’élixir dans les rituels et usages quotidiens de notre époque, donnant naissance à des pièces en verre qui nourrissent l’imaginaire et révèlent de nouveaux récits…

Exposition labellisée « France Design Week ».

Site Verrier Place Robert Schuman, 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 87 16 http://site-verrier-meisenthal.fr/ La verrerie de Meisenthal, active de 1711 à 1969 et réaménagée depuis, allie mémoire ouvrière et expressions artistiques contemporaines. Ce lieu emblématique mêle patrimoine et création moderne. Le site comprend le Musée du Verre et du Cristal ainsi que le Centre International d’Art Verrier (CIAV).

Il offre à la découverte une collection « art nouveau », des concerts de musiques actuelles, des spectacles de théâtre de rue et des expositions d’art contemporain. Parking place Émile Gallé à proximité du site verrier.

