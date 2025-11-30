Elixir Par le Choeur d’Orphée avenue Rhin et Danube Arnage

Elixir Par le Choeur d’Orphée

Spectacle lyrique organisé par le Choeur d’Orphée.

ÉLIXIR Spectacle lyrique

Elixir est bien plus qu’un concert; c’est une fête musicale, une célébration vivante où l’opéra retrouve toute sa forme populaire et joyeuse. Sur scène, un chœur enthousiaste et des solistes passionnés se rassemblent pour offrir au public les plus beaux airs et chœurs d’opéra, puisés dans le répertoire de Gounod, Offenbach, Lehár, Varney…

Dans une ambiance conviviale et colorée, la puissance des voix se mêle à l’énergie de la fête. Un éclat de rire, un frisson, une mélodie qui réveille un souvenir… Chaque instant devient un moment de partage, comme si l’opéra s’invitait à la table d’un banquet, à la chaleur d’une fête de village…

Elixir propose un opéra vivant, généreux et accessible à tous. Un spectacle où la musique rassemble, où l’émotion circule de la scène à la salle, et où chaque spectateur repart avec le sourire et le cœur léger. .

English :

Lyrical show organized by the Choeur d’Orphée.

German :

Lyrische Aufführung, organisiert vom Choeur d’Orphée.

Italiano :

Spettacolo lirico organizzato dal Choeur d’Orphée.

Espanol :

Espectáculo lírico organizado por el Choeur d’Orphée.

