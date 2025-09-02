Élixirs ? – Gaetano Donizetti Le Pin Galant Mérignac

Élixirs ? – Gaetano Donizetti Le Pin Galant Mérignac mercredi 22 avril 2026.

Élixirs ? – Gaetano Donizetti Mercredi 22 avril 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 37 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T20:30:00 – 2026-04-22T22:00:00

Fin : 2026-04-22T20:30:00 – 2026-04-22T22:00:00

Dans cet opéra de rue immersif et participatif, une bande d’artistes lyriques décomplexés, des comédiens-chanteurs de cabaret, un accordéoniste virtuose, un clarinettiste à tendance klezmer et un guitariste-percussionniste vont transformer le Pavillon du Pin Galant !

« L’Élixir d’amour », célèbre farce musicale créée en 1832 par Donizetti, sert de point de départ de ce spectacle musical insolite dans lequel le public est au cœur de l’action, tantôt spectateur, tantôt acteur.

Nemorino, un jeune villageois un peu naïf, est amoureux d’Adina, mais elle le repousse. Dulcamara, un camelot charlatan, arrive sur la place du village avec ses potions douteuses. Il propose un philtre d’amour au pauvre ténor éconduit…

Placés dans un labyrinthe de tables, dans une pagaille organisée, nous glisserons du réel à la fiction, de la voix parlée à la voix chantée, du fou rire à l’émotion. De la musique lyrique de Donizetti à la variété italienne en passant par la chanson française et sicilienne, on assiste à une création musicale à la fois insolite et exubérante pour une expérience inédite d’opéra !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2809 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dans cet opéra de rue immersif et participatif, une bande d’artistes lyriques décomplexés vont transformer le Pavillon du Pin Galant ! opera classique

Greg Lamazeres