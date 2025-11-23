ELIZABETH SOMBART – NICOLAS COMI – Salle Cortot Paris

ELIZABETH SOMBART – NICOLAS COMI – Salle Cortot Paris dimanche 23 novembre 2025.

ELIZABETH SOMBART – NICOLAS COMI Début : 2025-11-23 à 17:30. Tarif : – euros.

Elizabeth SOMBART, piano Nicolas COMI, piano Chopin : Pre´ludes (Nicolas Comi)Chopin : Etude n°7 en do die`se mineur (Elizabeth Sombart) Sonate n°3 en si mineur op. 58 (Elizabeth Sombart) Elizabeth Sombart, ne´e a` Strasbourg, rec¸oit le 1er prix national de piano et de musique de chambre et e´tudie ensuite avec de grands mai^tres a` Bue- nos-Aires avec Bruno-Leonardo Gelber, a` Londres avec Peter Feuchtwan- ger, a` Vienne avec Hilde Langer-Ru¨hl et enfin Sergiu` Celibidache a` l’ Universite´ de Mayence, avec qui elle a e´tudie´ la phe´nome´nologie musicale. Elle a joue´ dans les salles de concert les plus prestigieuses au monde : Carnegie Hall, the Wigmore Hall, the Concertgebouw, Suntory Hall, et le The´a^tre des Champs-E´lyse´es. Elle cre´e la Fondation Resonnance puis le Centre International d’E´tude de la Pe´dagogie Re´sonnance qui propose des master classes de piano, de chant, de musique de chambre et d’improvisation. L’ensemble de ces mas- ter classes sont disponibles sur le site : elizabethsombartmasterclasses.com Elle a choisi de pre´senter au public parisien un e´le`ve des plus brillants de la Fondation Re´sonnance : Nicolas Comi.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris 75