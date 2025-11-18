Ella Mae Dixon en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ella Mae Dixon en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 18 novembre 2025.

Ella Mae propose une soirée de divertissement à l’ancienne avec des extraits choisis du Great American Songbook, des standards de jazz entraînants, des ballades bouleversantes et des morceaux phares de son premier album.

Venez découvrir la voix somptueuse, le charme vintage et le talent musical d’une jeune artiste qui fait revivre l’âge d’or de la musique pour une nouvelle génération !

Ella Mae Dixon : voix

Matt Baker : piano

TBA : contrebasse

TBA : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz vocal, standards — Véritable sensation new-yorkaise, Ella Mae Dixon, 22 ans, fait ses débuts parisiens au 38Riv ! Elle sera accompagnée d’un trio mené par le pianiste australien de renom Matt Baker.

Le mardi 18 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/