Ellah A. Thaun & Jessica93 Club Brest jeudi 2 octobre 2025.
Club 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère
Début : 2025-10-02 21:00:00
fin : 2025-10-02 23:30:00
2025-10-02
Deux figurent de l’underground français pour une soirée entre grunge ésotérique, cold wave lo-fi et mur de fuzz.
Ellah convoque Nirvana et Coil dans un souffle mystique, Jessica distille un spleen distordu à haute intensité. Une plongée brute et hypnotique dans les marges du rock.
Informations pratiques
Ouverture des portes à 20h30.
Réservation recommandée. .
Club 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00
