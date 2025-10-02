Ellah A. Thaun & Jessica93 Club Brest

Ellah A. Thaun & Jessica93

Club 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2025-10-02 21:00:00

fin : 2025-10-02 23:30:00

2025-10-02

Deux figurent de l’underground français pour une soirée entre grunge ésotérique, cold wave lo-fi et mur de fuzz.

Ellah convoque Nirvana et Coil dans un souffle mystique, Jessica distille un spleen distordu à haute intensité. Une plongée brute et hypnotique dans les marges du rock.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h30.

Réservation recommandée. .

Club 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne

