Elle entend pas la moto, CinéPilat, Pélussin
Elle entend pas la moto, CinéPilat, Pélussin jeudi 26 février 2026.
Elle entend pas la moto Jeudi 26 février, 20h00 CinéPilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T21:34:00+01:00
Fin : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T21:34:00+01:00
Jeudi du Doc. Séance suivie d’un échange avec Elsa Montmartin, orthophoniste.
CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=9SM2K »}]
Jeudi du doc – À la veille d’une célébration familiale, Manon, jeune femme sourde et lumineuse, rejoint ses parents en Haute-Savoie. Dans la beauté des paysages alpestres, l’histoire du clan se… CinéPilat Elle entend pas la moto