Elle entend pas la moto, CinéPilat, Pélussin jeudi 26 février 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T21:34:00+01:00
Fin : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T21:34:00+01:00

Jeudi du Doc. Séance suivie d’un échange avec Elsa Montmartin, orthophoniste.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=9SM2K »}]
Jeudi du doc – À la veille d’une célébration familiale, Manon, jeune femme sourde et lumineuse, rejoint ses parents en Haute-Savoie. Dans la beauté des paysages alpestres, l’histoire du clan se… CinéPilat Elle entend pas la moto