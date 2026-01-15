Elle Entend pas la Moto Initiation au langage des signes (LSF) Cinéma Le Félix Labouheyre

Elle Entend pas la Moto Initiation au langage des signes (LSF)

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

La séance sera suivie d’une initiation en langue des signes française avec Jennyfer Durand, une éducatrice un peu spéciale !

La séance sera suivie d'une initiation en langue des signes française avec Jennyfer Durand, une éducatrice un peu spéciale !

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English : Elle Entend pas la Moto Initiation au langage des signes (LSF)

The session will be followed by an introduction to French sign language with Jennyfer Durand, a very special educator!

