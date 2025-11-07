Elle est mon genre Nouzonville

Elle est mon genre

Pôle culturel, 6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Véritable bijou de finesse, d’humour et de virtuosité verbale, “Elle est mon genre” nous parle avec justesse et émotion de la réalité du vécu des femmes dans notre société.Dans “Elle est mon genre”, Alberto Garcia Sanchez propose unesérie d’histoires qui retracent la réalité quotidienne subie par les femmes dans notre société, plus précisément le regard que nous, hommes et femmes, portons sur cette dure réalité. Lespectacle traite des thèmes comme la maternité, la violence ou la dictature du complexe mode-beauté ; parfois ces contes, par le biais de la fantaisie et de l’improbable, s’éloignentde la vie réelle pour mieux se rapprocher de la réalité. Avec curiosité et respect, “Elle est mon genre” expose ainsi sur scène des éléments de réflexion et laisse au spectateur le soin decomposer lui-même les conclusions et les leçons à en tirer.Artiste engagé, il pose un regard lucide sur les questions d’actualité avec tendresse, lyrisme, et un humour décapant, le tout dans une approche incarnée proche de la Comedia delArte.Billetterie

Pôle culturel, 6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49

English :

A veritable jewel of finesse, humor and verbal virtuosity, Elle est mon genre (She’s My Type) is an accurate and moving portrayal of the reality of women’s lives in our society. In Elle est mon genre (She’s My Type), Alberto Garcia Sanchez presents a series of stories recounting the day-to-day realities experienced by women in our society, and more specifically, the way we, men and women alike, view this harsh reality. The show deals with themes such as motherhood, violence and the dictatorship of the fashion-beauty complex; sometimes these tales, through fantasy and the improbable, move away from real life to get closer to reality. With curiosity and respect, Elle est mon genre? presents elements for reflection on stage, leaving it up to the audience to come to their own conclusions and draw their own lessons. A committed artist, he takes a lucid look at current issues with tenderness, lyricism and a caustic sense of humor, all in an embodied approach akin to Comedia delArte

German :

Sie ist meine Art ist ein wahres Juwel an Feingefühl, Humor und verbaler Virtuosität und erzählt uns auf treffende und emotionale Weise von der Realität der Frauen in unserer Gesellschaft.In Sie ist meine Art stellt Alberto Garcia Sanchez eine Reihe von Geschichten vor, die die tägliche Realität der Frauen in unserer Gesellschaft aufzeigen, genauer gesagt, den Blick, den wir, Männer und Frauen, auf diese harte Realität werfen. Das Stück behandelt Themen wie Mutterschaft, Gewalt oder die Diktatur des Mode- und Schönheitskomplexes; manchmal entfernen sich die Geschichten durch Fantasie und Unwahrscheinliches vom wirklichen Leben, um sich der Realität anzunähern. Mit Neugier und Respekt stellt ?Elle est mon genre? auf der Bühne Elemente der Reflexion dar und überlässt es dem Zuschauer, die Schlussfolgerungen und Lehren selbst zu ziehen.Als engagierter Künstler wirft er einen klaren Blick auf aktuelle Fragen mit Zärtlichkeit, Lyrik und einem entlarvenden Humor, alles in einem verkörperten Ansatz, der der Comedia delArte ähnelt.Tickets

Italiano :

Vero e proprio gioiello di finezza, umorismo e virtuosismo verbale, Elle est mon genre (Lei è il mio tipo) è uno sguardo accurato e commovente sulla realtà della vita delle donne nella nostra società. In Elle est mon genre (Lei è il mio tipo), Alberto Garcia Sanchez presenta una serie di storie che ripercorrono la realtà quotidiana vissuta dalle donne nella nostra società e, più in particolare, il modo in cui noi, uomini e donne, vediamo questa dura realtà. Lo spettacolo affronta temi come la maternità, la violenza e la dittatura del complesso moda/bellezza; a volte questi racconti, attraverso la fantasia e l’inverosimile, si allontanano dalla vita reale per avvicinarsi alla realtà. Con curiosità e rispetto, Elle est mon genre? presenta sul palcoscenico elementi di riflessione, lasciando che sia il pubblico a trarre le proprie conclusioni e a trarre insegnamenti. Artista impegnato, guarda con occhi lucidi alle questioni attuali con tenerezza, lirismo e umorismo caustico, utilizzando un approccio incarnato simile alla Comedia delArte

Espanol :

Auténtica joya de delicadeza, humor y virtuosismo verbal, Elle est mon genre (Ella es mi género) es una mirada certera y conmovedora sobre la realidad de la vida de las mujeres en nuestra sociedad. En Elle est mon genre (Ella es mi género), Alberto García Sánchez presenta una serie de relatos que recorren la realidad cotidiana que viven las mujeres en nuestra sociedad y, más concretamente, la forma en que nosotros, hombres y mujeres por igual, vemos esta dura realidad. El espectáculo aborda temas como la maternidad, la violencia y la dictadura del complejo moda/belleza; a veces estos relatos, a través de la fantasía y lo improbable, se alejan de la vida real para acercarse a la realidad. Con curiosidad y respeto, Elle est mon genre? presenta en escena elementos para la reflexión, dejando que el público saque sus propias conclusiones y enseñanzas. Artista comprometido, aborda con lucidez los temas de actualidad con ternura, lirismo y humor cáustico, utilizando un enfoque encarnado próximo a la Comedia delArte

