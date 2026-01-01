Elle est où la patronne ? Tiers Lieu d’Azun Aucun

Elle est où la patronne ?

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Elle est où la patronne ? Le Tiers Lieu d’Azun, Le Nouveau Planning Familial des Hautes Pyrénées et les Ami-e-s de la Conf’ 65 s’associent pour proposer un temps de partage aux femmes du milieu agricole sur le thème du sexisme dans le monde paysan.

Que vous soyez paysanne, salariée, conjointe collaboratrice ou saisonnière, vous êtes invitée à ce temps d’échange convivial, pour partager vos expériences, rencontrer d’autres femmes du monde paysan et s’interroger ensemble sur la place des femmes dans le milieu agricole et le sexisme qu’elles peuvent y rencontrer.

Echange en non-mixité choisie. Inscriptions obligatoires par mail ou par téléphone. Cette première rencontre pourra donner suite à d’autres évènements selon les envies ou besoins des participantes.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

English :

Where’s the boss? Le Tiers Lieu d’Azun, Le Nouveau Planning Familial des Hautes Pyrénées and Les Ami-e-s de la Conf’ 65 are teaming up to offer a time of sharing for women from the farming community on the theme of sexism in the farming world.

Whether you’re a farmer, a salaried employee, a collaborating spouse or a seasonal worker, you’re invited to take part in this convivial discussion, to share your experiences, meet other women from the farming world and ask questions together about the place of women in the farming world and the sexism they may encounter.

Open to all. Registration required by e-mail or telephone. This first meeting may give rise to other events depending on participants’ wishes or needs.

