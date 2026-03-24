Elle est où la patronne ? TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
Elle est où la patronne ? TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse vendredi 3 avril 2026.
Elle est où la patronne ?
TRIE-SUR-BAISE Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Temps d’échanges entre femmes du milieu agricole.
Salle de la mairie.
Sur inscription Maëlle 07 44 40 31 14.
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TRIE-SUR-BAISE Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 89 01 01
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English :
A time for exchanges between women from the farming community.
Town hall.
Please register with Maëlle 07 44 40 31 14.
L’événement Elle est où la patronne ? Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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