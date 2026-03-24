Elle est où la patronne ? TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Elle est où la patronne ?

TRIE-SUR-BAISE Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Temps d’échanges entre femmes du milieu agricole.

Salle de la mairie.

Sur inscription Maëlle 07 44 40 31 14.

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TRIE-SUR-BAISE Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 89 01 01

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English :

A time for exchanges between women from the farming community.

Town hall.

Please register with Maëlle 07 44 40 31 14.

L’événement Elle est où la patronne ? Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65