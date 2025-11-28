Elle et mon genre Rue Georges Schiever Avallon

Elle et mon genre

Rue Georges Schiever Marché couvert Avallon Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Et si lui devenait elle et elle lui. Une nuit, l’auteur et interprète de ce spectacle, Alberto García Sánchez, rêve qu’il échange son corps avec celui de sa femme. C’est dans le rêve qu’il/elle doit vivre. Sa femme devient son corps à lui qui monte sur scène.

Obsédé par tant d’inégalités pour la gent féminine, les pensées de l’auteur s’éparpillent en plusieurs rêves une femme qui ne veut pas d’enfant, une jupe qui se désespère de trouver un tailleur pour la raccommoder, un prince voulant capturer, pour son unique plaisir, un bel oiseau farouche, ivre de liberté.

Auteur interprète Alberto Garcia Sánchez

Tout public Durée 1h25 .

Rue Georges Schiever Marché couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03

