Elle n’entend pas la moto Place Jean-Pierre Pincemin Sens

Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences Sens

L’association Sens-Fiction, en partenariat avec le cinéma Confluences, vous présente, dans le cadre d’une avant-première, le film Elle entend pas la moto, réalisé par Dominique Fischach.

La séance se déroulera au cinéma Confluences de Sens, le mardi 2 décembre à 20 h, en présence de la réalisatrice.

A l’issue de la séance, la réalisatrice, et auteure, nous parlera de cette tranche de vie , partagée avec une famille hors du commun, et de son travail de réalisation en cinéma direct. .

