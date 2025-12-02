Elle n’entend pas la moto Place Jean-Pierre Pincemin Sens
Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences Sens
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : 2025-12-02
Début : 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
L’association Sens-Fiction, en partenariat avec le cinéma Confluences, vous présente, dans le cadre d’une avant-première, le film Elle entend pas la moto, réalisé par Dominique Fischach.
La séance se déroulera au cinéma Confluences de Sens, le mardi 2 décembre à 20 h, en présence de la réalisatrice.
A l’issue de la séance, la réalisatrice, et auteure, nous parlera de cette tranche de vie , partagée avec une famille hors du commun, et de son travail de réalisation en cinéma direct. .
Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 11 67
