Elle tourne!, Mucem Marseille 2e Arrondissement

Elle tourne!

Vendredi 2 janvier 2026 à partir de 16h30, à partir de 10h30 et à partir de 15h.

3 séances le vendredi.

Samedi 3 janvier 2026 à partir de 10h30 et à partir de 11h30.

2 séances les samedi. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

2026-01-02 2026-01-03

Concertino pour boîtes à musique de 6 mois à 4 ans.Enfants

Dans une géode, une harpe et une guitare accompagnées d’une vingtaine de boîtes à musique vous proposent un voyage imaginaire jusqu’aux étoiles…





Le concertino Elle tourne!!! mêle berceuses et danses, musiques classiques et sonorités plus actuelles. À cet univers musical s’ajoute une expérience visuelle et sensorielle: des jeux d’ombres et de lumières, et des illustrations sont projetés sur la paroi de la géode plongée dans le noir, créant une ambiance de nuit étoilée.







Une première expérience d’observation et d’éveil, qui promet un grand moment aux tout-petits !





Un spectacle de la Compagnie Fracas. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Concertino for music boxes from 6 months to 4 years.

