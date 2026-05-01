Villac

Elle’Fest

Salle des fêtes Villac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Elle’Fest, c’est un festival de cinéma avec des projections, des rencontres et des animations…

Un programme riche et éclectique, propose des films documentaires et des fictions, des échanges, des temps gourmands et des moments festifs..

Ce nouveau rendez-vous, met en lumière des films de femmes ou de minorités de genre et toutes les projections sont gratuites à Villac. Restauration sur place.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site internet ! .

Salle des fêtes Villac 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Elle’Fest

L’événement Elle’Fest Villac a été mis à jour le 2026-05-22 par Corrèze Tourisme