Ellen Birath, Ramona Horvath, Brisa Roché en concert ‘Velours, velours’ A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 15 novembre 2025.

La chanteuse et auteure suédoise Ellen Birath, habituée de la scène jazz parisienne, s’entoure de Brisa Roché et Ramona Horvath pour un concert intime dédié aux compositrices du jazz trop souvent oubliées. Un après-midi aux chandelles, mêlant compositions originales et récits personnels, pour trois voix d’artistes passionnées.

Brisa Roché, artiste américaine signée chez Blue Note en 2005, s’est imposée avec 9 albums au statut culte, une voix unique et des productions riches. Fondatrice du label indépendant Black Ash, elle a également composé la bande originale du Festival du Film Américain de Deauville en 2019, enrichissant sans cesse son univers d’écrivaine, compositrice et productrice.

Ramona Horvath, pianiste virtuose et éclectique, puise son inspiration dans les grands maîtres du jazz. Son style personnel mêle tradition swing et bebop avec une touche résolument moderne.

Ellen Birath : voix

Brisa Roché : voix et guitare

Ramona Horvath : piano

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz vocal — Si vous étiez au 38Riv en décembre 2024, alors vous avez sûrement envie de revenir ! Quand on aime, on ne compte pas. Ellen Birath, Brisa Roché et Ramona Horvath reviennent pour une nouvelle session de “A kind of cabaret”.

Le samedi 15 novembre 2025

de 17h00 à 18h00

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

