ELLES AU PREMIER PLAN – FÊTE DU COURT-MÉTRAGE 2026, La Comète, Châlons-en-Champagne

ELLES AU PREMIER PLAN – FÊTE DU COURT-MÉTRAGE 2026 Samedi 28 mars, 16h00 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T16:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:28:00+01:00

Fin : 2026-03-28T16:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:28:00+01:00

Mettre les femmes au premier plan, c’est refuser les récits réducteurs : ce sont des voix de résistance, de solidarité et de courage qui s’imposent… Découvrez un des programmes de la Fête du court métrage, événement national qui expose la magie du court au plus grand nombre. Un programme choisi et présenté par les Ambassadeurs du cinéma La Comète.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

