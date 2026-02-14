Elles, Carré des Jalles, hall, Saint-Médard-en-Jalles

Elles Vendredi 6 mars, 18h00, 19h30 Carré des Jalles, hall Gironde

Sur inscription, à partir de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T20:30:00+01:00

Les élèves de l’école municipale de danse et leur professeure ont crée un spectacle déambulatoire, chorégraphique et artistique autour des droits des femmes. Ensemble, les danseuses prennent possession du Carré des Jalles en présentant différents tableaux, afin de dénoncer les violences et valoriser les femmes inspirantes dans la lutte pour leurs droits.

Le spectacle Elles invite le public à parcourir le Carré des Jalles, de la médiathèque Léopold Sédar Senghor, à la salle Hélène Dubourdieu, en passant par la salle d’exposition.

Les chorégraphies seront accompagnées de discours historiques et personnels et de saynètes de la vie quotidienne.

Découvrez tout le programme de Mars aux couleurs de toutes les femmes à Saint-Médard-en-Jalles.

Carré des Jalles, hall place de la republique 33160 Saint-Medard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/deambulation-choregraphique-et-artistique-autour-du-mois-de-la-femme »}] [{« link »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/actualites/mars-aux-couleurs-de-toutes-les-femmes/ »}]

À l’occasion de la Journée international des droits des femmes, et du programme Mars aux couleurs de toutes les femmes, découvrez le spectacle créé par les élèves de l’école municipale de danse.

Pierre Paillusseau