Elles Composent avec Laura Granero, piano La Tanière Flagy

Elles Composent avec Laura Granero, piano

La Tanière 3 route du Loup Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-08-27 20:30:00

fin : 2025-08-27 22:00:00

2025-08-27

[Le dernier petit festival de l’été]

La pianiste espagnole Laura Granero nous propose un récital solo sur deux beaux instruments historiques, un piano droit français de 1863 et un piano à queue danois de 1902.

« Elles Composaient » est consacré aux compositrices des XIXe, XXe, et XXIe siècles: Clara Wieck-Schumann, Fanny Hensel-Mendelssohn, Emilie Mayer, Cécile Chaminade, Ethel Smyth, et Laura Granero elle-même. .

La Tanière 3 route du Loup Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

