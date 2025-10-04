Elles Crépy-en-Valois

Elles

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Une employée, une musicienne, une réfugiée afghane, dans un huis clos.

Deux brancards, presque côte à côte. Deux formes, une par brancard, recouvertes par un drap blanc. Vierges, propres, blanches comme la neige.

Une femme, étrangère, y prend son service comme chaque lundi à 6h30…

Trois femmes. Trois destins.

Trois voies. Trois voix.

Trois accordéons.

Un monde…

Théâtre

Dès 8 ans

Par la Cie Nomades

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

An employee, a musician, an Afghan refugee, all behind closed doors.

Two stretchers, almost side by side. Two forms, one per stretcher, covered by a white sheet. Virgin, clean, white as snow.

A woman, a foreigner, takes her shift there as she does every Monday at 6:30?

Three women. Three destinies.

Three paths. Three voices.

Three accordions.

One world?

Theater

Ages 8 and up

By Cie Nomades

German :

Eine Angestellte, eine Musikerin und ein afghanischer Flüchtling in einem geschlossenen Raum.

Zwei Bahren, fast nebeneinander. Zwei Gestalten, eine pro Trage, bedeckt von einem weißen Laken. Sie sind jungfräulich, sauber, weiß wie Schnee.

Eine Frau, eine Ausländerin, tritt hier ihren Dienst an, wie jeden Montag um 6.30 Uhr?

Drei Frauen. Drei Schicksale.

Drei Wege. Drei Stimmen.

Drei Akkordeons.

Eine Welt?

Theater

Ab 8 Jahren

Von der Cie Nomades

Italiano :

Un impiegato, un musicista e un rifugiato afghano, tutti a porte chiuse.

Due barelle, quasi affiancate. Due forme, una per barella, coperte da un lenzuolo bianco. Vergine, pulita, bianca come la neve.

Una donna, una straniera, fa il suo turno lì come ogni lunedì alle 6.30?

Tre donne. Tre destini.

Tre percorsi. Tre voci.

Tre fisarmoniche.

Un solo mondo?

Il teatro

Da 8 anni

Da Cie Nomades

Espanol :

Un empleado, un músico y un refugiado afgano, todo a puerta cerrada.

Dos camillas, casi una al lado de la otra. Dos formas, una por camilla, cubiertas por una sábana blanca. Virgen, limpia, blanca como la nieve.

Una mujer, extranjera, hace su turno allí como todos los lunes a las 6.30?

Tres mujeres. Tres destinos.

Tres caminos. Tres voces.

Tres acordeones.

¿Un solo mundo?

Teatro

A partir de 8 años

Por Cie Nomades

