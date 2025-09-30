Elles en scène Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Elles en scène

Mardi 30 septembre 2025 de 19h à 20h30. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les dames de la Joliette et le chœur Tutte Quante

Les chanteuses et choristes de la formation Les Dames de la Joliette et du choeur Tutte Quante partagent la scène pour une rencontre exceptionnelle mettant en avant le talent, l’engagement et les voix féminines lors de ce rendez-vous du dernier mardi du mois, en écho, toute cette année, à l’exposition L’histoire au féminin.





Durée 1h 10 Tout public

Gratuit sur réservation dans la limite des places disponiblespar email ou téléphone.





Avant le concert visite commentée de l’exposition à 18 h. Inscription sur réservation. .

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 00 reservations.archives@departement13.fr

English :

Les dames de la Joliette and the Tutte Quante choir

German :

Die Damen von La Joliette und der Ch?ur Tutte Quante

Italiano :

Le signore de La Joliette e il coro Tutte Quante

Espanol :

Las damas de La Joliette y el coro Tutte Quante

