Informations pratiques

Gardouch

ELLES FEST, 3ÈME ÉDITION

Quai Riquet Gardouch Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Festival musical et festif à Gardouch, mêlant animations, concerts et ambiance conviviale au bord du canal. Dans le cadre d’Octobre Rose.

Laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse d’Elles Fest à Gardouch. Tout au long de l’après-midi, vous profiterez d’animations avant de poursuivre la soirée au rythme des concerts sur les quais.

La programmation réunit notamment Kajsa Alvin, chanteuse et musicienne évoluant dans les univers du jazz et du swing, ainsi que le collectif Ecluzic, associé à des formations d’inspiration jazz manouche et musique festive.

Samedi 10 octobre :

14h : Animations

19h : Concerts avec Kajsa Alvin et le collectif Ecluzic

Un rendez-vous placé sous le signe de la découverte musicale, du partage et de la convivialité au cœur de Gardouch. .

Quai Riquet Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie comite.des.fetes.gardouch@gmail.com

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English :

The %E0 Gardouch Music and Festival, featuring a mix of activities, concerts, and a friendly atmosphere along the canal. Part of Pink October.

L’événement ELLES FEST, 3ÈME ÉDITION Gardouch a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE