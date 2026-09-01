AGENDA · Tréguier
Elles ! Histoires et portrait de femmes en Côtes d’Armor Rue Saint-André Tréguier
samedi 19 septembre 2026 · Rue Saint-André · Tréguier
Informations pratiques
Tréguier
Elles ! Histoires et portrait de femmes en Côtes d’Armor
Rue Saint-André La Nouvelle Perception Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Accès libre .
Rue Saint-André La Nouvelle Perception Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Elles ! Histoires et portrait de femmes en Côtes d’Armor Tréguier a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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