Elles, luttes rouennaises, Bibliothèque Parment, Rouen

Elles, luttes rouennaises Samedi 7 mars, 15h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Dans le cadre de Rouen donne des Elles, rencontrez Florence Capron et Émilie Sfez à l’occasion de la sortie de leur livre ELLES, luttes rouennaises, qui retrace les femmes ayant marqué l’histoire de l’agglomération rouennaise entre 1954 et 1981. La rencontre est suivie d’une dédicace.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

© Emilie Sfez