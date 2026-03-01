Elles Marchent, une parade artistique Participative dans Belleville conservatoire annexe du 11è, DEPART PARIS

En lien avec la place des Femmes dans la rue, le Comite Métallos vous invite à participer à une déambulation préparée en amont par des artistes avec des amateurs, en chant, danse, arts appliquées aux objets scénographiques et de musique. A ce groupe s’adjoindront des enfants et des seniors qui ont préparé des marionnettes, des enseignants artistes et leurs élèves du Conservatoire du 11è , partenaire de l’évènement.

La marche PARTIRA à 14H30 du Conservatoire annexe du 11è, 7 passage Piver,

sillonnera le quartier Belleville st Maur, traversera , après un arrêt sur le terre plein de Belleville, vers le 20è, pour aboutir à l’amphithéâtre du Parc de Belleville.

Des performances participatives, à l’arrivée des 6 étapes à Belleville st Maur, sur Places et Jardins, lors de la marche, seront poursuivies encore sur la place Alphonse Allais du 20é, puis par un formidable final à l’arrivée en haut du Parc de Belleville.

Chants, danse, mise en action des marionnettes, proposés par des artistes chanteuses lyriques, des danseuses professionnelles, un big band, des percussions, une fanfare, professeurs et élèves, participants des ateliers, enfants, ado, adultes, seniors, en un lien joyeux, prêts à accueillir tous ceux qui voudront se joindre à la balade poétique, adultes, enfants, grands parents….

A l’arrivée, la FÊTE CONTINUE! chants, danse, musique, marionnettes… avec tout le monde. Amphithéâtre du Parc de Belleville!

Sur place, une cantine associative pour se restaurer!

Balade artistique et poétique intergénérationnelle à travers les quartiers du bas et du haut Belleville, du passage Piver au Parc de Belleville. Tout au long du chemin , 6 arrêts pour des performances chantées, dansées , marionnettes, scénographies, et un final avec percussions, fanfare, big band, danse… par des artistes, et des professeurs du Conservatoires du 11è, des participants d’ateliers, élèves du conservatoire, avec et pour les habitants et les passants! et avec le public! Bienvenue!

Le samedi 28 mars 2026

de 14h30 à 18h00

gratuit

Petite vente alimentaire par une cantine sénégalaise solidaire à l’arrivée

Tout public. Jusqu’à -1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-28T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T14:30:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00

conservatoire annexe du 11è, DEPART 7 passage Piver 75011 PARIS

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