ELLES ONT MARCHE SOUS LA LUNE – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

ELLES ONT MARCHE SOUS LA LUNE Début : 2026-01-17 à 18:00. Tarif : – euros.

Houston, Texas, 1968 : Nancy 12 ans parle et rêve en e´quations. Elle ne se doute pas que non loin d’elle, une poigné de femmes – calculatrices, ingénieures, programmatrices informatiques de la Nasa – va participer à l’une des plus grandes prouesses scientifiques du 20ème siècle. Elle ne sait pas encore que les chiffres vont lui donner la clé de son émancipation… Sur scène, trois interprètes donnent voix à Nancy. Têtes chercheuses, elles tricotent à vue leurs mots, chants et machines électroniques, faisant écho aux premières compositrices de musique électronique des années 1960-70. Equipé de casques audio, le public est immergé dans le son, écoute et regarde à la fois la fiction se créer. Il plonge dans les rêves de l’adolescente, l’atmosphère d’une époque et les échos contemporains que le spectacle fait vivre… À partir de 10 ans.Bord de scène avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. Distribution artistique et technique :Claviers, voix et composition : Cécile Maisonhaute Live électronique, voix, création sonore et composition : Christine Moreau Jeu, voix, conception et texte : Juliette Plihon Mise en scène et accompagnement dramaturgique : Morgane Lory Création lumières : Caroline Nguyen Scénographie : Cerise Guyon Costumes : Marleen Rocher

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92