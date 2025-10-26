Elles ont marché sous la lune conservatoire LEO DELIBES CLICHY

Houston, Texas, 1968 : Nancy 12 ans parle et rêve en équations.

Elle ne se doute pas que non loin d’elle, une poignée de femmes –

calculatrices, ingénieures, programmatrices informatiques de la Nasa – va

participer à l’une des plus grandes prouesses scientifiques du 20ème siècle.

Elle ne sait pas encore que les chiffres vont lui donner la clé de son

émancipation…

Sur scène, trois interprètes donnent voix à Nancy. Têtes chercheuses, elles

tricotent à vue leurs mots, chants et machines électroniques, faisant écho aux

premières compositrices de musique électronique des années 1960-70.

Equipé de casques audio, le public est immergé dans le son, écoute et regarde à

la fois la fiction se créer. Il plonge dans les rêves de l’adolescente,

l’atmosphère d’une époque et les échos contemporains que le spectacle fait

vivre…

C’est un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité.

Et pour la femme ?

Le samedi 17 janvier 2026

de 18h00 à 19h00

payant Tout public.

conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1606/18-piece-de-theatre-elles-ont-marche-sous-la-lune.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr