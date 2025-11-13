Elles ont marché sous la lune La marge Lieusaint

Elles ont marché sous la lune La marge Lieusaint jeudi 13 novembre 2025.

Elles ont marché sous la lune 13 – 15 novembre La marge Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T10:00:00 – 2025-11-13T11:00:00

Fin : 2025-11-15T17:00:00 – 2025-11-15T18:00:00

Houston, Texas, 1968 : Nancy 12 ans parle et rêve en équations. Elle ne se doute pas que non loin d’elle, une poignée de femmes va participer à l’une des plus grandes prouesses scientifiques du XXème siècle. Elle ne sait pas encore que les chiffres vont lui donner la clé de son émancipation…

Sur scène, trois interprètes donnent voix à Nancy. Têtes chercheuses, elles tricotent à vue leurs mots, chants et machines électroniques, faisant écho aux premières compositrices de musique électronique des années 1960-70.

Equipé.e.s de casques audio, les spectateurices sont immergé.e.s dans le son, écoutent et regardent à la fois la fiction se créer en temps réel. Elles/ ils plongent dans les rêves de l’adolescente, l’atmosphère d’une époque et ses échos contemporains. Car à travers Nancy, le spectacle donne à voir un âge de possibles et ouvre le dialogue avec les spectateurices adolescent.e.s d’aujourd’hui.

La marge 37 avenue PIerre Point, 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://labalbutie.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « diffusion@labalbutie.com »}]

Compagnie La Balbutie- Juliette Plihon fiction sonore sous casques