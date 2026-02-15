ELLES Parcours féminins, de l’atelier au musée Bourges

ELLES Parcours féminins, de l’atelier au musée

Maison des Musées Bourges Cher

Début : 2026-03-28

fin : 2026-12-31

2026-03-28

La Maison des Musées célèbre George Sand et les femmes artistes oubliées par une exposition et une conférence questionnant leur légitimité et leur place dans les musées locaux.

Maison des Musées Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92 elise.denis@ville-bourges.fr

English :

The Maison des Musées celebrates George Sand and forgotten women artists with an exhibition and conference questioning their legitimacy and place in local museums.

