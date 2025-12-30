ELLES PARDONNENT THEATRE TRIANON Bordeaux

ELLES PARDONNENT Début : 2026-06-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Elles Pardonnent mais n’oublient JamaisCe soir, le chaud lapin devient la proie…C’est bien connu : les hommes ne mentent pas, c’est la vérité qui se trompe.Une seule règle entre Jeff et Sophie : ne plus se mentir ! Mais on ne devrait jamais promettre quelque chose qu’on n’est pas capable de tenir…Pendant 70 minutes : l’amour, le sexe, la jalousie, les clichés, tout y passe.Une comédie sauvage et tendre… mais surtout très sauvage !Et vous ? Seriez-vous capable de pardonner ? Le Saviez-vous ?Par les auteurs de Jamais le deuxième soir DistributionMise en scène : Xavier Viton & Nicolas DelasAssistant : Cha GodardDistribution :Elena BRUJane CHAMATAntoine TISSANDIER

