[ELLES] – Sandra Nkaké Le Théâtre municipal Rezé mardi 17 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 20:00 – 21:15

Gratuit : non 10€ à 24€

La chanteuse, auteure et compositrice séduit autant le public que la critique, et a à cœur le partage et la défense des singularités. À partir de chansons écrites et composées par des femmes qui ont accompagné son parcours, elle nous transmet un moment d’émotion brute, vivant la musique comme un moyen d’être plus fort·e ensemble. Bienvenue dans son agora bienveillante, un espace intimiste pour vibrer et se ressourcer.

Le Théâtre municipal Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/158-sandra-nkaké-elles