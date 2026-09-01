Elles – Sandra Nkaké Trio Le Val-aux-Grès Bolbec
samedi 26 septembre 2026 · Le Val-aux-Grès · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Elles – Sandra Nkaké Trio
Le Val-aux-Grès 48 Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 21:45:00
Date(s) :
2026-09-26
Sandra Nkaké, en grande voix et éclaireuse, nous invite à ralentir, à ressentir, et à nous reconnecter à la force des mots, des corps et de la musique.
Voix exceptionnelle de la scène soul française, Sandra Nkaké revient avec un projet fort, et sensible [ELLES], un trio singulier mêlant voix, flûte et violoncelle, aux côtés des musiciens Ji Drû (flûte) et Paul Colomb (violoncelle).
Récompensée aux Victoires du Jazz 2024 (Artiste vocale), Sandra Nkaké ne cesse de marquer les esprits par son timbre profond, sa présence magnétique et son engagement artistique sans compromis. Elle donne ici une nouvelle dimension à son travail : des chansons écrites et composées par des femmes qui ont bouleversé leurs vies, revisitées dans une formule.
« Justesse et maitrise du souffle, la précision de son chant » (Le Monde) ; « Un concert d’elle et la vie est plus belle » (TELERAMA) ; « L’Insoumise Vénusté. » (L’HUMANITE) ; « Voix extraordinaire » (FRANCE INFO).
Distribution : Sandra NKaké (voix), Ji Drû (flûte) et Paul Colomb (violoncelle). .
Le Val-aux-Grès 48 Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr
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English : Elles – Sandra Nkaké Trio
L’événement Elles – Sandra Nkaké Trio Bolbec a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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