Derrière les gestes du quotidien, il y a des femmes, des parcours, des histoires.Avec tendresse, humour et force, ce spectacle met en lumière celles qui travaillent « au service » — souvent invisibles, mais essentielles.

Mardi 25 novembre à 19h30

Foyer de Grenelle – 17 rue de l’Avre, Paris 15e (métro La Motte-Picquet Grenelle)

Tarifs : 5 € · 3 € solidaire · Gratuit -18 ans

Inscriptions :

Sur place au Foyer

07 83 54 40 13

communication@foyerdegrenelle.org Ou directement en ligne : https://bit.ly/42ObE7A

Un moment fort, humain et engagé à ne pas manquer !

Elles sont au service – un spectacle de Fabienne SwiatlyConçu et interprété par Anne Marenco et Stéphanie Rongeot.

Le mardi 25 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

De 0 à 5 euros.

Public jeunes et adultes.

Foyer de Grenelle 17, rue de l’Avre 75015 Grande SalleParis

https://www.foyerdegrenelle.org/