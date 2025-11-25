Elles sont au service – un spectacle de Fabienne Swiatly Foyer de Grenelle Paris
Elles sont au service – un spectacle de Fabienne Swiatly Foyer de Grenelle Paris mardi 25 novembre 2025.
Derrière les gestes du quotidien, il y a des femmes, des parcours, des histoires.Avec tendresse, humour et force, ce spectacle met en lumière celles qui travaillent « au service » — souvent invisibles, mais essentielles.
Mardi 25 novembre à 19h30
Foyer de Grenelle – 17 rue de l’Avre, Paris 15e (métro La Motte-Picquet Grenelle)
Tarifs : 5 € · 3 € solidaire · Gratuit -18 ans
Inscriptions :
Sur place au Foyer
07 83 54 40 13
communication@foyerdegrenelle.org Ou directement en ligne : https://bit.ly/42ObE7A
Un moment fort, humain et engagé à ne pas manquer !
Elles sont au service – un spectacle de Fabienne SwiatlyConçu et interprété par Anne Marenco et Stéphanie Rongeot.
Le mardi 25 novembre 2025
de 19h30 à 21h00
payant
De 0 à 5 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-25T20:30:00+01:00
fin : 2025-11-25T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-25T19:30:00+02:00_2025-11-25T21:00:00+02:00
Foyer de Grenelle 17, rue de l’Avre 75015 Grande SalleParis
https://www.foyerdegrenelle.org/ communication@foyerdegrenelle.org https://www.facebook.com/profile.php?id=61552071774839 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552071774839