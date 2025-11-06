Elles & Sports conférence dédiée au sport féminin, avec championnes et experts Troyes

Arène de Y SCHOOLS Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-11-06 19:00:00

fin : 2025-11-06 21:00:00

2025-11-06

Elles & Sports , une soirée dédiée à la promotion et à la valorisation du sport féminin, qui se tiendra à Troyes le 6 novembre 2025 dans l’Arène de Y SCHOOLS.



Cet événement a pour but de mettre en lumière les parcours internationaux de sportifs et sportives 100% aubois. Il comprendra une table ronde, des témoignages et des échanges avec le public, le tout animé par une experte.

Des personnalités inspirantes et auboises comme la footballeuse Gaëtane Thiney ou la championne de kickboxing Ludivine Sifi y participeront.



L’évènement est gratuit mais sur inscription. .

Arène de Y SCHOOLS Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 81 65 31 38 c.nollot@troyeslachampagne.com

L’événement Elles & Sports conférence dédiée au sport féminin, avec championnes et experts Troyes a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne