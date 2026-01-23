Elles théâtre d’improvisation MJC Héritan Mâcon

Elles théâtre d’improvisation

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-03-06 20:00:00

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Un spectacle de théâtre d’improvisation sur des tranches de vie de femmes proposé par la TIMH Troupe d’Impro Mâcon Héritan.

Scènes courtes impulsées par des thèmes donnés par le public.

Une soirée pleine de surprises sans militantisme ni polémique où il sera question d’ELLES… au milieu de toutes et tous… .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

