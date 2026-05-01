Le Coudray

EllesBoost’ Salon de l’entreprenariat féminin

7 Rue Auguste Rodin Le Coudray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28 11:00:00

fin : 2026-05-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Pensé comme un espace d’échanges et d’opportunités, le salon s’adresse aux porteuses de projets, cheffes d’entreprise et freelances du territoire. Il est organisé par le cabinet Boost’Ent, en partenariat avec le 101 La cité de l’innovation.

Au programme des stands de fonctions support (avocat, comptable, graphiste, web designer…), des ateliers pratiques (shooting photo, bien-être…) et des conférences autour de thématiques clés comme la gestion financière, le droit ou le développement personnel. EllesBoost offre aux femmes entrepreneures un cadre bienveillant pour rencontrer les bons interlocuteurs, développer leur réseau, progresser dans leur parcours et atteindre leurs objectifs. .

7 Rue Auguste Rodin Le Coudray 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Designed as a forum for exchange and opportunity, the show is aimed at local entrepreneurs and freelancers. It is organized by Boost?Ent, in partnership with 101 ? Innovation City.

L’événement EllesBoost’ Salon de l’entreprenariat féminin Le Coudray a été mis à jour le 2026-05-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES