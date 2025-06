ELLIAVIR – PARC DE LA CHOCOLATERIE Donzere

ELLIAVIR – PARC DE LA CHOCOLATERIE Donzere samedi 26 juillet 2025 .

ELLIAVIR Début : 2025-07-26 à 21:00. Tarif : – euros.

PARFUM DE JAZZ PRÉSENTE : ELLIAVIRUnion acoustique entre jazz vocal, musiques du monde métissées, pop fédératrice et onirique.”Composé, arrangé par la chanteuse Lou Rivaille, ElliAViR est un voyage instrumental et vocal. Dans ce projet, la voix etla trompette s’entremêlent, se répondent, s’unissent autour de mélodies vocales et de thèmes instrumentaux enrichis par le trio que formentle piano, la contrebasse et la batterie. ElliAViR est un récit introspectif qui puise son langage auprès des musiques du monde, du chant nordique et du jazz vocal.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARC DE LA CHOCOLATERIE RUE DE LA CHOCOLATERIE 26290 Donzere 26