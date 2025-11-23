Elmer Food Beat et Féelarsen CCM John Lennon Limoges
Elmer Food Beat et Féelarsen CCM John Lennon Limoges vendredi 23 janvier 2026.
Elmer Food Beat et Féelarsen
CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : 23 EUR
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
En 2026, Elmer Food Beat fête 40 ans d’énergie, d’humour et de rock débridé ! Depuis 1986, le groupe enchaîne disques d’or, dates mythiques, passages radios et près d’un million d’albums vendus. Toujours heureux sur scène , ils célèbrent aussi les 36 ans du légendaire 30cm, joué intégralement aux côtés de leurs plus grands tubes. En ouverture, Féelarsen, rock limougeaud incisif et puissant. Une soirée explosive à ne pas manquer ! .
CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83
