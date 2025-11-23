Elmer Food Beat et Féelarsen CCM John Lennon Limoges

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 23 – 23 – EUR

Début : 2026-01-23
En 2026, Elmer Food Beat fête 40 ans d’énergie, d’humour et de rock débridé ! Depuis 1986, le groupe enchaîne disques d’or, dates mythiques, passages radios et près d’un million d’albums vendus. Toujours heureux sur scène , ils célèbrent aussi les 36 ans du légendaire 30cm, joué intégralement aux côtés de leurs plus grands tubes. En ouverture, Féelarsen, rock limougeaud incisif et puissant. Une soirée explosive à ne pas manquer !   .

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83 

