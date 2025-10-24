ELMER FOOD BEAT – LA LAITERIE Strasbourg

MIKI Début : 2026-03-18 à 20:00. Tarif : – euros.

STRUCTURE PRÉSENTE : MIKIParis 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki a sorti un premier EP qu’elle a nommé « graou », comme l’expression qu’elle utilise quand il lui arrive « un truc pas cool mais pas grave ». Elle continue d’écrire son histoire et prépare son premier album pour l’automne.

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75